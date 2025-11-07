Anuncian feria de empleo para reactivar actividad bananera en Bocas

Como parte del reinicio de la operación bananera en la provincia de Bocas del Toro, la empresa Chiquita Brands International Sàrl informó que las cinco empresas encargadas de la producción llevarán a cabo ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola.

El personal trabajará en labores de campo, cosecha y cultivo que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026; se han programado las siguientes ferias:

- Martes 11 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las Tablas Assets, correspondiente a las fincas 44, 45, 46 y 47 en la empacadora de Finca 45.- Miércoles 12 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Guabito Assets, correspondiente a las fincas 41, 43 y 53, en la empacadora de Finca 41.- Jueves 13 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 30 Assets, correspondiente a las fincas 15, 24, 32, 33 y 85 en la empacadora de Finca 33.- Viernes 14 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 60 Assets, correspondiente a las fincas 62, 63, 64, 65 y 66 en la empacadora de Finca 65.- Sábado 15 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Finca 8 Internacional, correspondiente a las fincas 02, 03, 11, 12 y 13, en la empacadora de Finca 13.

Para participar, los interesados deberán presentar copia de su cédula de identidad personal por ambos lados, número de cuenta bancaria acompañado de una certificación o documento que indique el banco, nombre del titular, número y tipo de cuenta, un correo electrónico activo.

Además, deberán contar con un récord policivo y un certificado de buena salud, ambos con una vigencia no mayor a un mes desde su expedición.

“Es importante que cada persona asista a la feria organizada en la empresa de aparcería más cercana a su lugar de residencia”, solicitó la empresa.

Estas jornadas serán lideradas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en un horario de 9:00 a.m., a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares.