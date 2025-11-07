Minseg: Veinte empresas están interesadas en proveer uniformes y botas a la Policía Nacional

Un total de veinte empresas han manifestado su interés en participar en el proceso de adquisición de uniformes y botas para la Policía Nacional, luego de que el pasado 23 de octubre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) realizara la convocatoria para dar inicio al proceso, anunciaron del ministerio.

Según el informe del Minseg, las empresas comenzaron a acercarse desde el 24 de octubre a la institución y se les entregó información detallada de los requisitos de suministro del acto público.

“Este amplio interés por parte del sector empresarial evidencia la competitividad del mercado y reafirma el compromiso de las autoridades con procesos transparentes, eficientes y orientados a garantizar la calidad en la dotación del personal uniformado”, señalaron del ministerio en un comunicado.

El Minseg exhortó a más proveedores a participar en la convocatoria, que se publicará el próximo miércoles 19 de noviembre en el portal digital de PanamaCompra.