APEDE plantea retos urgentes para 2026 tras un 2025 marcado por tensiones y recuperación económica

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) señaló que el año 2025 dejó importantes lecciones para el país, marcado por tensiones sociales, decisiones complejas y un entorno internacional desafiante, pero también por señales de recuperación económica que abren oportunidades de cara a 2026.

A través de su análisis anual, el gremio indicó que Panamá vivió un período de alta presión social y política, evidenciado en procesos como la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, lo que dejó al descubierto debilidades en los mecanismos de diálogo y consenso. APEDE advirtió que el país no puede seguir enfrentando temas estructurales desde la confrontación, sino mediante acuerdos oportunos y escucha activa.

En el plano internacional, destacó que los cambios en la agenda de Estados Unidos obligaron a Panamá a actuar con cautela en sus prioridades estratégicas. No obstante, subrayó que el país mantuvo su soberanía y madurez institucional, reiterando que el Canal de Panamá sigue siendo un pilar de identidad, historia y desarrollo nacional.

En materia económica, el gremio resaltó que, pese a las protestas y afectaciones registradas durante el año especialmente en Bocas del Toro, la economía mostró capacidad de recuperación. Al tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) real creció 3.9 % interanual, mientras que el acumulado de enero a septiembre alcanzó un crecimiento de 4.2 %, lo que permite proyectar un cierre de año entre 4 % y 4.5 %.

Según APEDE, este desempeño fue impulsado principalmente por el Canal de Panamá, el sector logístico, el turismo, las actividades financieras y el comercio. Sin embargo, advirtió que el crecimiento no fue homogéneo, ya que sectores como la agricultura y algunas industrias registraron retrocesos, reflejando brechas territoriales y sectoriales persistentes.

De cara a 2026, la asociación identificó como prioridades enfrentar el desempleo y la informalidad, simplificar los trámites para la formalización, recuperar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el combate contra la corrupción. En ese sentido, destacó la importancia de avanzar en el debate del Proyecto de Ley 291, Ley General Anticorrupción.

APEDE también señaló la necesidad de abordar con responsabilidad proyectos estratégicos, como el debate sobre la minería, cuyo cierre tuvo impactos económicos y sociales, así como iniciativas como Río Indio, que considera un ejemplo de planificación con visión de país y enfoque sostenible.

Finalmente, el gremio resaltó la importancia de consolidar una cultura de consenso, destacando como ejemplo el acuerdo alcanzado en la mesa del salario mínimo, y reiteró su llamado a fortalecer las instituciones, reducir la burocracia y promover una economía que genere empleo de calidad.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, afirmó que el reto para 2026 será pasar del conflicto a los acuerdos y lograr que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real para los hogares panameños.