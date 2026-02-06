Aprueban importación de semillas de arroz

ML | El gobierno aprobó medidas extraordinarias para la importación de semillas de arroz, mediante el Decreto Ejecutivo No. 2 del 4 de febrero de 2026, para “garantizar la seguridad alimentaria y el apoyo a los productores nacionales”.

En un comunicado, la Presidencia informó que para agilizar los procedimientos de importación y mejorar la competitividad de la semilla de arroz, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) estableció medidas extraordinarias que permiten a los productores de arroz para consumo humano (personas naturales y /o jurídicas) importar semilla en categoría certificada.

Estas semillas deberán pertenecer a variedades inscritas en el registro comercial de su país de origen para la siembra y cumplir con las normas legales vigentes que regulan la materia.

Detallaron que “la semilla de arroz en categoría certificada a importar será sometida a los controles de calidad por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. La importación de dicha semilla será responsabilidad exclusiva de las personas naturales y/o jurídicas que las importen, eximiéndose al MIDA de cualquier consecuencia económica o de otra índole.