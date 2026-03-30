“Atraer inversión para dinamizar el sector inmobiliario”

Atraer inversiones y promover iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda son fundamentales para impulsar el sector inmobiliario en Panamá, así lo indicó Katherine Reyes, presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR).

Reyes destacó la necesidad de sentarse con el órgano legislativo y todos los actores para llevar adelante oportunidades reales al público en general, “para que los panameños puedan optar y obtener el sueño de la casa propia, así como también atraer inversión extranjera que tenga credibilidad en nuestro país”.

La presidenta de ACOBIR explicó que pese a la nueva ley de interés preferencial “notamos una desaceleración en el mercado y es por eso que en conjunto trabajaremos para impulsar el sector de la construcción y el inmobiliario a lo largo y ancho del país”.

Reyes afirmó que durante su gestión va enfatizar al público en general “sobre la importancia de contratar un corredor idóneo de bienes raíces”, ya que algunos “han sido estafadas por personas que no tienen licencia”.

La nueva líder de ACOBIR expresó su preocupación por el proyecto de ley 252, que busca crear incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas en Panamá. Afirmó que no estamos de acuerdo con el anteproyecto tal cual se está presentando”. Adelantó que seguirán participando de manera activa en la discusión del mismo para “aportar mejoras”.

“Hay mucho inventario reposeído, hay muchas propiedades en reventa y nosotros no estamos de acuerdo de la manera que se está presentando. En lo absoluto”, manifestó Reyes.