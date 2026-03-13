Aurelio Barría Pino fue elegido nuevo presidente de la CCIAP

Aurelio Barría Pino fue elegido ayer como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027.

Barría es gerente general de inversiones Barría, S.A. (INBASA), empresa dedicada a la distribución nacional de lubricantes y productos consumibles en la industria automotriz. La compañía es miembro de la CCIAP, desde 1974.

El empresario, que sucederá a Juan Arias, tiene 20 años de experiencia en las áreas comercial, mercadeo y retail de empresa multinacionales de productos de consumo masivo y selectivo.

En los últimos años ha estado vinculado a la CCIAP desde el 2015. Es actualmente presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la CCIAP 2025 – 2026, director del Grupo No.5 de la CCIAP desde 2019 y primer vicepresidente del Comité Ejecutivo, 2024 – 2025 y 2025 – 2026.

Fue segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo, 2023 – 2024, secretario del Comité Ejecutivo en el periodo 2022-2023. También fue director suplente en los periodos 2015, 2017 y 2018 y asesor de la Junta Directa de la CCIAP entre 2018-2019.

Barría es miembro de Entrepenuer’s Organization, red global de empresarios y dueños de empresas que tiene como propósito impulsar el crecimiento a través de la conexión entre pares y actúa como un multiplicador de impacto, fortaleciendo el ecosistema empresarial y contribuyendo al desarrollo económico y social de los países donde opera.