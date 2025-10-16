Buhoneros y autoridades se reúnen en la Defensoría del Pueblo

En la sede de la Defensoría del Pueblo se reunieron buhoneros, diputados suplentes, designados del Municipio de Panamá, Metro de Panamá, MiBus, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) y el representante del Corregimiento de Tocumen, Arielis Barría.

El director de Atención Ciudadana (DAC) de la Defensoría del Pueblo, Diego Almanza, informó que en esta segunda reunión o mesa de trabajo se alcanzaron compromisos por parte de las instituciones participantes, y resaltó la necesidad de incluir a más entidades, especialmente en lo relacionado con temas de seguridad.

La vocera de los buhoneros, Mónica Correa, agradeció el poder mantener una comunicación efectiva con las autoridades, luego de los desalojos que afectaron a muchos hombres y mujeres jefes de familia.

Se espera que la Asamblea Nacional convoque próximamente una nueva reunión que reúna a diputados, representantes del Municipio de Panamá, la UABR, los buhoneros y la Defensoría del Pueblo, para continuar avanzando en los acuerdos.