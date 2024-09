Cada panameño debe $17,300

La gerente general de la APC Experian, Giovanna Cardellicchio, indicó que en promedio “cada panameño debe 17 mil 300 dólares” ya sea a cooperativas, financieras, bancos, empresas de telecomunicaciones y entidades que prestan dinero.

Cardellicchio explicó que en el sistema hay un registro de 2 millones de personas que deben 40 mil millones de dólares a las entidades financieras. “Una deuda bien manejada no es un problema”, dijo la gerente general. Añadió que “el indicador importante no es la cantidad de la deuda. Puede ser $40 mil hoy, puede ser $42 mil dentro de un año. Lo importante es la morosidad, es decir, con qué efectividad se está pagando esa obligación”.

Cardellicchio detalló que “uno de cada 10 panameños no está cumpliendo con la obligación que adquirió con alguna institución” y “no necesariamente es porque la persona no quiere pagar”, si no que está pasando por una situación difícil, ya sea desempleo, enfermedad o situaciones familiares.

La gerente de la APC Experian dijo que la deuda “es manejable y controlable”. “Estamos hablando que en otros países la morosidad (retraso de pago de más de 60 días) está por el 40% o por el 25%. Acá estamos en un 7.3%. Los panameños somos buena paga”. Aseguró que del monto total de lo adeudado ($40 mil millones) unos $1,000 millones de dólares son incobrables”.

Cardellicchio manifestó que “hay carteras que se vienen deteriorando. Por ejemplo, la cartera de hipoteca, que siempre ha sido muy estable, que tenía en julio de 2023 una morosidad de 3.8%, se nos está reportando en julio de 2024 un 5% de morosidad”. “Eso es un 32% de deterioro. O sea, el 32% más personas están dejando de pagar la hipoteca. Y eso es preocupante porque obviamente la hipoteca es lo último que tú dejas de pagar”, dijo la gerente de la APC.

Sobre las tarjetas de crédito, señaló que “en julio de 2023 había emitidas en circulación 709.754 tarjetas y ahora tenemos 776,721 en 2024, eso significa que hay 67 mil tarjetas más en un año”. Se trata de unas “5 mil tarjetas por mes” puede ser a la misma persona o a personas diferentes. El saldo está en 3,400 dólares por tarjeta. “El saldo está un poquito alto. La morosidad está en 10%, es la más alta del sistema”, afirmó.

Según Cardellicchio, “hay 8,964 tarjetas que tuvieron que pasar a contra reserva en el último año. Los bancos perdieron 11 millones de dólares por personas que no supieron utilizar correctamente su tarjeta de crédito”.

Cardellicchio comentó que los panameños antes de recurrir a un “agiotista va primero al banco. Trata de ir por un préstamo formal, por un préstamo establecido por una institución. Y si definitivamente se agotan todas sus opciones, entonces recurre a uno de estos prestamistas informales”.