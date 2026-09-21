Café panameño de alta gama se ofertará desde $400 el kilo en subasta mundial

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) ofertará 50 lotes de café de alta gama, de 15 kilogramos cada uno, los mejores calificados en la XXX edición de la Cata Internacional del Best of Panama (BOP), en la esperada subasta electrónica anual.

La plataforma electrónica abrirá las pujas el 23 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 p.m., hora local de Panamá, y el 24 de septiembre a las 12:00 a.m. en Londres, 2:00 a.m. en Arabia Saudita, 3:00 a.m. en Emiratos Árabes Unidos, 7:00 a.m. en Shanghai y 9:00 a.m. en Australia.

La subasta comenzará con un precio base de 400 dólares por kilogramo para los Geishas Lavados y Naturales, mientras que para los Varietales será de 100 dólares por kilogramo. En total, serán ofertados 40 lotes de café Geisha y 10 lotes de Varietales, que suman 750 kilogramos, confirmó la organización.

Los cafés serán ofertados en orden de puntuación por categoría. La puja comenzará con los Geishas Lavados, cuyo lote Torre de Elida Estate Coffee, de la familia Lamastus, obtuvo 96,25 puntos en la XXX edición del BOP, la máxima calificación del certamen internacional.

Los 20 lotes de Geishas Lavados tienen puntuaciones entre 92,50 y 96,25 puntos. Entre los lotes con altísimos puntajes también se ubican Finca El Pergamino - Holy Bean GW, con 96 puntos; Hacienda La Esmeralda Geisha Washed, con 95,25; Stellar Amber Geisha, con 95,13; Umbra Farm - Eclipse, con 95 puntos, y Bambito Estate Coffee – 1945, con 94,88, seguido de otros lotes.

En la categoría de Geishas Naturales, los 20 lotes tienen puntajes que se ubican entre 92,13 y 95,63 puntos. El primer lugar corresponde a Lérida Estate, de María Antonela Amoruso, con 95,63 puntos, seguido de Hacienda La Esmeralda Geisha Natural, con 95,50; Elida Geisha Vuelta, con 95,25; Los Lajones Bambu, con 95 puntos, y Uniquely Cenizos, con 94,88, entre otros lotes.

En Varietales, las puntuaciones de los 10 lotes están entre 89,13 y 93,63 puntos. La primera posición corresponde al lote Altieri Mimas Gold, de Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, con 93,63 puntos, seguido de Hacienda La Esmeralda Laurina, con 92,63; Finca Santa Teresa - Alexa, con 92,38, y SL 28 Natural/Feryen Estate, con 92,13, seguido de otros lotes.

Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, dijo que con esta subasta mundial concluye la XXX edición del BOP, en la que Panamá pone a disposición cafés auténticos y certificados, de alta calidad y con tazas excepcionales, en una subasta en la que podrán participar compradores de todo el mundo previamente aprobados por la asociación.

“A los compradores aprobados para efectuar pujas se les asigna un código y ellos, con su número de código, van ofreciendo el precio que están dispuestos a pagar por kilo en cada uno de los lotes”, explicó Koyner.

El presidente de la SCAP agregó que una de las partes más rigurosas es la selección de los potenciales compradores, debido al interés de casas de todo el mundo en adquirir estos cafés. Por ello, señaló que la asociación procura seleccionar empresas de reconocida trayectoria en el café de alta gama, verificar que cuentan con reconocimiento en el mercado y que harán efectivo el pago de las pujas realizadas por el lote ganador.

“Panamá sigue ofreciendo cafés excepcionales, o sea, los cafés que ganaron este año, al igual que el año pasado, son cafés con sabores extraordinarios. Hay notas de jazmín, notas de durazno, de papaya, de frambuesa naturalmente desarrolladas en el grano, no son sabores añadidos y esto es muy importante porque existe un mercado o existen cafés donde les añaden sabores, esos se llaman cafés infusionados”, dijo.

Koyner destacó que Panamá obtiene su valor porque son cafés auténticos y que la asociación es rigurosa en asegurar esa autenticidad, de la que depende el valor del café. Como ejemplo, señaló que este año los cafés Varietales fueron certificados por un laboratorio especializado para garantizar que no tuvieran granos Geisha.

Más de 256 compradores de Australia, Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, entre otros países, ya están aprobados para participar en la subasta del BOP.

Cualquier persona podrá observar la subasta a través del sitio web https://bestofpanama.auction/; sin embargo, únicamente los compradores aprobados tendrán acceso para realizar ofertas.