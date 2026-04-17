Camchi apuesta por la construcción y el financiamiento para reactivar el empleo en Chiriquí

La presidenta de la Junta Directiva de la CAMCHI 2026-2028, Mavis Polo Cheva, mostró su preocupación por los indicadores macroeconómicos de la provincia de Chiriquí y urgió a trabajar por la estabilidad de las familias chiricanas procurando la generación de empleo, en su editorial de este viernes 17 de abril.

“Como directivos y socios de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), pero sobre todo como ciudadanos, entendemos que el desempleo no es solo una estadística de mesa técnica. El desempleo tiene rostro. Se refleja en los más de 36,000 empleos perdidos en nuestra provincia durante el último año, según cifras del INEC, y en la histórica tasa de desocupación que ya ronda el 11.9 %, superando incluso la media de la capital. Detrás de estas cifras está el joven recién graduado, el padre de familia y el empresario que lucha por no cerrar sus puertas”, manifestó la empresaria.

Agregó que la región se enfrenta a la informalidad que, a nivel nacional, roza el 47 %; esta se ha convertido en una forma de supervivencia que no ofrece la seguridad social ni el crecimiento que nuestra gente merece.

Polo plantea algunas alternativas para revertir esta tendencia, como proyectos de la magnitud de Puerto Barú, que proyecta generar 1,200 empleos directos en su fase de construcción y miles más en su etapa operativa. “Puerto Barú no es solo infraestructura; es la respuesta real a las más de 20,000 hojas de vida que ciudadanos esperanzados han entregado buscando una oportunidad digna”, dijo.

En esa línea, la directiva afirma que es “imperativo” rescatar al sector construcción, el cual ha sufrido una contracción significativa, reflejada en una caída del 20 % en nuevas edificaciones al cierre del último periodo. “Este motor, vital para el crecimiento rápido del empleo, sigue frenado por la rigidez en la aprobación de créditos. Hacemos un llamado firme al sector bancario: aunque el Sistema Bancario Nacional muestra solidez y liquidez, esa robustez debe irrigar a la economía real. Necesitamos mayor facilidad en la adquisición de préstamos hipotecarios y comerciales; sin un financiamiento fluido, el ciclo del empleo se rompe y las obras se detienen. La banca debe ser el puente que conecte el capital con el desarrollo de proyectos habitacionales y comerciales en nuestra provincia”, recalcó.

Afirmó que se requiere seguridad jurídica y agilidad burocrática. “Necesitamos un entorno donde la inversión nacional y extranjera no tema a cambios abruptos. Cada trámite retrasado es un proyecto que se detiene y una oportunidad que se pierde”.

“Desde la CAMCHI, nuestra visión es clara: el sector privado es el motor de la generación de empleo, pero el Estado y la banca deben ser los facilitadores que mantengan ese motor encendido. No pedimos privilegios, pedimos condiciones para trabajar y acceso real al crédito para construir. Hacemos un llamado a la unidad. A las autoridades, a ver en el sector productivo a un aliado estratégico. Y al sector financiero, a ser el catalizador y no el muro para el progreso de nuestra región. En Chiriquí, no solo buscamos bajar un índice porcentual; buscamos devolver la tranquilidad a cada hogar donde hoy hace falta una oportunidad”, enfatizó.

Concluyó asegurando que Chiriquí tiene el coraje para liderar la recuperación económica del país. “Es momento de transformar el potencial de proyectos como Puerto Barú y el dinamismo de la construcción en una realidad tangible por una región próspera, formal y, sobre todo, humana”.