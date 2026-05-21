Canciller Martínez-Acha aborda temas de inversión con secretario de Comercio de EE.UU. en Washington

Durante una reunión en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, abordaron temas estratégicos de la agenda comercial bilateral.

En el encuentro se conversó sobre los mecanismos para potenciar el intercambio de bienes y servicios, así como sobre las oportunidades de inversión privada en sectores clave para el desarrollo del istmo, informó la Cancillería panameña.

El canciller Martínez-Acha Vásquez reafirmó el compromiso de Panamá como un socio estratégico y una plataforma logística segura, competitiva y confiable para las empresas estadounidenses. Por su parte, el secretario Lutnick coincidió en la importancia de mantener un canal dinámico de comunicación que fortalezca el Tratado de Promoción Comercial (TPC) vigente entre ambas naciones.

Posteriormente, en el edificio del Capitolio, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo reuniones con miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos los senadores Ted Cruz (R-TX), Jack Reed (D-RI), Jeanne Shaheen (D-NH) y Tim Kaine (D-VA), además del representante Andrew Garbarino (R-NY).