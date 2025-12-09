Cancillería emite guía oficial para panameños que viajarán a Toronto por el Mundial 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Panamá en Canadá, publicó información detallada dirigida a los panameños que viajarán a Toronto para presenciar los dos partidos que la Selección Nacional disputará en la Copa Mundial Masculina de la FIFA Estados Unidos–México–Canadá 2026.

El comunicado busca “brindar información oficial y orientar a los fanáticos que preparan su viaje a Canadá, a fin de evitar desinformación en materia migratoria y alertar sobre posibles fraudes”.

La Cancillería precisó que Panamá forma parte del Grupo L del torneo y tendrá dos encuentros en el estadio BMO Field de Toronto. El primer partido será Panamá vs. Ghana, el 17 de junio a las 7:00 p.m. (hora local), y el segundo será Panamá vs. Croacia, el 23 de junio a las 7:00 p.m. (hora local).

La Embajada recordó que los viajeros deben cumplir con todos los requisitos vigentes de entrada a Canadá. Entre ellos se encuentra la eTA (Electronic Travel Authorization), cuyo formulario oficial está disponible en: https://checkpoint.url-protection.com/v1/r01/url?o=https%3A//www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html&g=Y2FmMzU3ZTk1NjYwN2MxYw==&h=MGY3NjZiYmIzNjJlM2I5MGM2ZjRmMjllYmQ0MWRiZmI4ZTI1MzBkMTk4Mjc5Y2MzYTZlMmQ0OWYwNjE5ZWI4Mw==&p=YzJ1Om1pbmlzdGVyaW9kZXJlbGFjaW9uZXNleHRlcmlvcmVzZGVwYW5hbTpjOm86M2Y2OTZiMDNjY2M0ODhmZmYzYjY1MDliZjFmNDJmODk6Nzp0OlQ=

El documento migratorio es válido únicamente para quienes ingresen por vía aérea y tiene un costo oficial de 7 dólares canadienses. La Embajada enfatizó que debe solicitarse exclusivamente a través del portal oficial del Gobierno de Canadá: https://checkpoint.url-protection.com/v1/r01/url?o=www.canada.ca&g=MDU5NDM1ZjA3ODk3NGIyMg==&h=NGU4YjNiN2VhZWE2Nzk2OTlkYTA0MDVhMzc0MGM4YzIwM2RjZjM1YjgzYzdmZTg1MTY5ZTY5ZDU5NGY0OTg3Yg==&p=YzJ1Om1pbmlzdGVyaW9kZXJlbGFjaW9uZXNleHRlcmlvcmVzZGVwYW5hbTpjOm86M2Y2OTZiMDNjY2M0ODhmZmYzYjY1MDliZjFmNDJmODk6Nzp0OlQ=

“El hecho de contar con un boleto para los partidos no garantiza la entrada a Canadá, ni influye en la aprobación de una visa o eTA”, advirtió la institución. También recordó que cada solicitud “es evaluada por las autoridades migratorias de acuerdo con los requisitos vigentes”.

Para quienes no califican para la eTA, se requiere una visa de visitante, cuyos requisitos pueden consultarse en: https://checkpoint.url-protection.com/v1/r01/url?o=https%3A//www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/visitor-visa.html&g=NjI0YmVjZjU3Y2EzNDkxNg==&h=MjkyMzdlMTM4YWEzZTZiYzQ5ZjBmMjVhODk3YTM2NzJlYTE1ODE5ZWUwZDgwYTIyNTY4NjNjNDQ1OTc5NTQzYg==&p=YzJ1Om1pbmlzdGVyaW9kZXJlbGFjaW9uZXNleHRlcmlvcmVzZGVwYW5hbTpjOm86M2Y2OTZiMDNjY2M0ODhmZmYzYjY1MDliZjFmNDJmODk6Nzp0OlQ=

La Cancillería recomendó iniciar este trámite lo antes posible debido a los tiempos de procesamiento, que pueden durar cerca de dos meses.

El Ministerio alertó sobre casos en los que solicitantes han sido víctimas de estafas por parte de individuos no autorizados que ofrecen gestionar visas y luego desaparecen. Según el comunicado, es indispensable confirmar que cualquier proveedor esté legalmente acreditado.

Para ello, los viajeros deben asegurarse de que los consultores de inmigración sean miembros del College of Immigration and Citizenship Consultants, que los abogados y notarios estén inscritos en un colegio provincial o territorial, o que los paralegales en Ontario figuren en el Law Society of Ontario.

La Embajada recomendó a los solicitantes indicar como motivo de viaje “Asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026” y realizar cualquier trámite con suficiente antelación. También recordó que la FIFA “no asume responsabilidad por pérdidas financieras derivadas de un eventual rechazo de entrada por documentación incorrecta o incompleta”.

Finalmente, puso a disposición la página oficial del Gobierno de Canadá sobre la Copa Mundial 2026, con información actualizada de requisitos de entrada: https://checkpoint.url-protection.com/v1/r01/url?o=https%3A//www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/soccer-2026.html&g=YTU1NTI4YzFjNGZjZjk5OQ==&h=NTMzM2IyYjA1YWU4ODUwYjYwODU0YzQ2NGRmOTQ5NDYwMDBjOGZlNjlhMWUxNjBmNjJiMDRkMGYyYmZhYmQ1Zg==&p=YzJ1Om1pbmlzdGVyaW9kZXJlbGFjaW9uZXNleHRlcmlvcmVzZGVwYW5hbTpjOm86M2Y2OTZiMDNjY2M0ODhmZmYzYjY1MDliZjFmNDJmODk6Nzp0OlQ=