Capac firma convenio con un grupo de siete sindicatos

Un nuevo convenio colectivo de trabajo de la industria de la construcción se firmó el pasado 2 de enero con un grupo de siete sindicatos, luego de que el 31 de diciembre se presentara formalmente el pliego de peticiones por parte de la nueva contraparte sindical, tras el vencimiento de la convención colectiva anterior, informó la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

De acuerdo a una nota de prensa emitida por la CAPAC el proceso de negociación se desarrolló por la vía directa, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), conforme a los mecanismos previstos en el Código de Trabajo, en el cual la organización participó a través de una comisión conformada por representantes de las empresas de la construcción, debidamente autorizados.

En el comunicado se destacó que, a lo largo de su trayectoria institucional, la entidad ha dirigido procesos de negociación colectiva bajo este mismo esquema, respetando los derechos laborales y promoviendo la estabilidad del empleo formal en el sector.

Asimismo la CAPAC manifestó que el nuevo convenio colectivo, con vigencia del 2 de enero de 2026 al 2 de enero de 2029, se fundamenta en la convención colectiva previa, garantizando el respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores, e incorpora los ajustes derivados del inicio de la relación laboral con la nueva contraparte sindical, encabezada por el Sinticopp e integrada además por Untraics, Sitracona, Sintracoapa, Sitradeico, Uticap y Utracove.

Finalmente la entidad subrayó que reafirma su compromiso con el diálogo responsable y constructivo, orientado a preservar condiciones laborales equilibradas y respetuosas, la sostenibilidad de las empresas y la continuidad de la actividad productiva del sector construcción.