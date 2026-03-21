Capacitan a cuerpo de inspectores de la ARAP

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), a través de su Oficina Institucional de Recursos Humanos, informó que este sábado realizó la capacitación “Principios de Salud y Seguridad en el Trabajo”, dirigida al cuerpo de inspectores de la Dirección Regional de Panamá Oeste.

La jornada tuvo como objetivo principal empoderar al personal sobre la relevancia de sus funciones, enfatizando las medidas de autocuidado y prevención que cada colaborador debe mantener al momento de realizar sus actividades de campo y fiscalización en los puertos, señaló la entidad a través de las redes sociales.