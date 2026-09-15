Cartera de consumo del Centro Bancario Internacional superó los USD 15,400 millones

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que la cartera de crédito de consumo personal del Centro Bancario Internacional (CBI) registró un incremento de USD 801.1 millones, equivalente al 5.5%, hasta alcanzar USD 15,422.2 millones.

Según la SBP, “el CBI mantiene un desempeño financiero favorable, respaldado por la confianza de los depositantes y la solidez del sistema bancario panameño”.

Explicaron que los préstamos personales registraron el mayor aumento absoluto, con USD 381 millones, mientras que los créditos de autos presentaron el mayor crecimiento relativo, cercano al 11%.

Detallaron que las tarjetas de crédito aumentaron USD 187 millones, aproximadamente un 7%. Por su parte, los préstamos personales continúan siendo el principal componente del crédito de consumo, con una participación aproximada del 66.0%, seguidos por las tarjetas de crédito, con 18.5%, y los préstamos de autos, con 15.4%.

Estas cifras reflejan el dinamismo de la intermediación financiera y la evolución del crédito de consumo dentro del Centro Bancario Internacional, indicó la SBP.