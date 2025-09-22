Carteras artesanales de hilo de trapillo, un emprendimiento con creatividad y tradición

Melany Miranda, una emprendedora de 22 años, cuyo sueño por tener su propia marca y seguir la tradición familiar de tejer, la impulsó a desarrollar una idea de negocio y especializarse junto a su madre, en la elaboración de carteras artesanales de hilo de trapillo, que son muy buscadas en Bugaba, provincia de Chiriquí.

Miranda indicó que la idea inició en noviembre del 2024, “tenía mucho tiempo libre, habían cierres por huelgas en el interior y adicionalmente, en Chiriquí estaba lloviendo mucho, por lo que no podía salir. Conseguí un hilo de trapillo e hice dos carteras con mi mamá. Empezamos con ensayo y error, hasta que salieron las medidas y diseños adecuados”.

Entre los modelos de carteras tejidas que confecciona la emprendedora, están “el bolso de mano y crossbody; también brindamos tote en diferentes tamaños y las que son personalizadas que nos piden nuestras clientas”. Además, “durante su elaboración, siempre buscamos que sean prácticas y útiles para cada una de nosotras a la hora de salir”.

La joven explicó que el precio de sus bolsos “va desde los B/. 20,00 en adelante y varía según el modelo de la cartera. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @mimy.studio.