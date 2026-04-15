Casi la mitad de los panameños prioriza el pago de deudas con el décimo de abril

Para la clase trabajadora panameña, el primer pago del Décimo Tercer Mes no es sinónimo de ocio, sino de orden financiero. Según el más reciente estudio de Konzerta, el portal líder de empleo en el país, el 45% de los talentos utiliza este ingreso para aliviar deudas pendientes, consolidándose como la prioridad número uno del mes.

El informe, que analizó la percepción de 400 trabajadores, revela un cambio de comportamiento respecto a la partida de diciembre. Mientras que a fin de año el gasto se vuelca al consumo masivo, en abril el enfoque es la supervivencia financiera y la educación.

El mapa del gasto en abril

Tras el pago de deudas (45%), el destino del dinero se distribuye de la siguiente manera:

• 20% Compras de útiles escolares.

• 18% Ahorro.

• 17% Inversión.

”El décimo de abril no solo representa un ingreso adicional, sino también un respiro. Los datos reflejan su papel esencial en la estabilidad financiera de los talentos”, destacó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com. De hecho, el 82% de los encuestados afirma que este pago ayuda a mitigar la presión en meses de alta carga económica.

Impacto directo en la productividad y felicidad laboral

El “chen chen” del décimo no solo mueve la economía, también mueve el ánimo en las oficinas y empresas:

• Motivación: El 79% de los trabajadores asegura sentirse más feliz y motivado en su puesto cuando se acerca la fecha del pago.

• Productividad: El 72% de los encuestados afirma que este ingreso extra aumenta su rendimiento laboral.

• Fidelidad: La lealtad a la empresa también se ve influenciada; el 84% de las personas no renunciaría a su empleo antes de recibir este beneficio.

Bienestar integral y economía nacional

Más allá del bolsillo, el décimo tiene un impacto psicológico. El 58% de los participantes reconoce que este ingreso repercute positivamente en su bienestar físico y mental, reduciendo el estrés financiero que suele acumularse tras los gastos de inicio de año y la temporada escolar.

A nivel macro, el consenso es casi total: el 87% de los panameños considera que este pago es un motor fundamental que impulsa la economía nacional, reforzando el consumo y el flujo de caja en diversos sectores del país.