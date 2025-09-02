Certifican a 31 privados de libertad como artesanos de Penonomé

Treinta y un privados de libertad del Centro Penitenciario de Penonomé recibieron su acreditación oficial como artesanos por el Ministerio de Cultura, regional de Coclé, y la Dirección Nacional de Artesanías.

El director del penal, Álvaro Montoya, destacó que el objetivo es transformar a los privados de libertad en personas productivas: “Queremos que generen recursos desde el penal y que, al recuperar su libertad, tengan verdaderas oportunidades”, señaló.

Las acreditaciones le brindan beneficios como la participación en ferias nacionales e internacionales, acceso a programas de formación y facilidades para la compra de materiales.

Para obtener el carné de artesano, los reclusos participan en talleres de capacitación que fortalecen sus talentos artísticos, permitiéndoles adquirir habilidades, confianza y una vía de esperanza para su reintegración comunitaria.