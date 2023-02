Cese de operación en Punta Rincón afectará al país, dice Minera Panamá

La empresa First Quantum Minerals afirmó que la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de suspender los permisos de operación en Punta Rincón afectará a Panamá. En un comunicado la empresa dijo que “será en detrimento de Panamá, los trabajadores de la mina, los proveedores y la economía panameña en general si el Gobierno de Panamá (“el Gobierno”) obliga a MPSA a cerrar Cobre Panamá, lo que puede ser necesario si el concentrado no se envía a mediados de febrero, debido a la capacidad limitada de almacenamiento en el sitio”. Con relación a la suspensión de trabajos en Punta Rincón, First Quantum Minerals aclaró que no ha sido sancionada por exportación ilegal. La empresa indicó en una declaración, que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) solo ordenó la suspensión temporal del puerto por un tema documental. La empresa confirmó que el 26 de enero de 2023 recibió la Resolución No. 007-2023, emitida por la AMP, y la cual requiere la suspensión de las operaciones de carga de concentrado en el puerto Cobre Panamá, Punta Rincón, hasta que se demuestre que el proceso de certificación de la calibración de las balanzas por parte de una empresa acreditada, ha sido iniciado. “MPSA presentó la prueba requerida del inicio del proceso de certificación por parte de una empresa acreditada el 3 de febrero de 2023. Esta resolución varía del proceso previo de certificaciones aceptadas internacionalmente que MPSA ha proporcionado previamente a la AMP, las cuales han sido aceptadas hasta el momento”, señaló la empresa minera.