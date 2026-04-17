Cobre Panamá inaugura su stand en Expo Vivienda CAPAC 2026

Cobre Panamá inauguró ayer su stand en la Expo Vivienda CAPAC 2026, que se realiza en el Panama Convention Center, con una nueva zona didáctica y educativa donde los visitantes pueden conocer cómo el mineral es procesado y utilizado en la generación de energía.Jonatan Montenegro, embajador de la empresa, destacó que la iniciativa busca fomentar el diálogo con el público y mejorar la comprensión de esta actividad. 'Estamos aprovechando este espacio para que las personas puedan acercarse, hacer sus consultas y conocer más sobre nuestra labor', señaló.En el stand, que permanecerá abierto al público hasta el 19 de abril, también tienen una bicicleta interactiva, utilizada como símbolo de la transición energética: al pedalear, la persona genera energía a través de un rotor, en analogía con el sistema de línea trolley que emplea la operación minera para mover camiones eléctricos o híbridos.Asimismo, la compañía lanzó la campaña 'Suma Tu Talento', mediante la cual ofrece más de 2,000 vacantes disponibles en su plataforma digital.