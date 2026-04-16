Comisión de Presupuesto aprueba traslado de B/.30 millones para el subsidio de combustibles

Un traslado de partida por el orden de 30 millones de balboas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue aprobado por los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El ministro encargado, Fausto Fernández, explicó ante la comisión que estos fondos permitirán poner en marcha la primera fase del programa de subsidios, el cual ha comenzado a implementarse esta semana y está dirigido a los sectores de transporte selectivo y colectivo.

Recalcó que la segunda fase inicia mañana, según la resolución, y está orientada a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos.

El funcionario detalló que los recursos provienen de ahorros generados en el servicio de la deuda, producto de una cancelación anticipada de bonos realizada a finales del año pasado. Explicó que, dado que estos fondos ya estaban comprometidos en el presupuesto del año 2026, el pago anticipado permitió liberar aproximadamente 30 millones de balboas, los cuales serán utilizados en esta primera fase del programa.

Asimismo, indicó que la Resolución de Gabinete “No. 20 de 2026” autoriza un programa de estabilización parcial del precio de la gasolina de 91 y 95 octanos y del diésel bajo en azufre por un monto total de hasta 100 millones de balboas. Este es impulsado por el MEF en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el objetivo de brindar alivio al precio de los combustibles ante la crisis energética global asociada a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.