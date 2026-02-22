Comisión Nacional de acuicultura realizó su primera reunión para abordar la dinamización del sector

La Comisión Nacional de Acuicultura (CNA), celebró el pasado viernes 20 de febrero su primera reunión del año, donde abordaron temas concernientes a los incentivos, planes de desarrollo, exoneraciones y costo de proyectos, seguridad jurídica, dinamización de la inversión acuícola y metas para el 2026, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

A través de una nota de prensa la ARAP señaló que esta comisión la conforman, representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Banco Nacional de Panamá (BNP), Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y representantes del sector acuícola del país.

El vicepresidente de la Asociación Panameña de Acuicultores (ASPAC), Javier Visuetti, calificó el encuentro como “una oportunidad de oro” al tratarse de la primera reunión formal de esta comisión, marcando un hito en el desarrollo del sector acuícola panameño y su contribución a la generación de empleos y de alimentos.

Visuetti destacó que luego de reuniones sostenidas el año pasado y en lo que va del presente, uno de los puntos más relevantes abordados fue la presentación, ante los comisionados, de la reglamentación de la nueva Ley de Acuicultura, abordando la regulación de los cánones de arrendamiento, las concesiones, definiciones técnicas e incentivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento ordenado y sostenible de la actividad acuícola del país.

El vicepresidente de ASPAC subrayó que el sector acuícola se consolida como uno de los más dinámicos en materia de exportaciones, generando divisas frescas para el país y contribuyendo significativamente a la generación de empleo y estabilidad social en diversas comunidades.

Por su lado el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla considera que la reunión de la Comisión Nacional de Acuicultura fue de mucha importancia, porque se discute un marco jurídico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, que abre el camino para fortalecer, mediante una nueva reglamentación, la acuicultura en Panamá.