$!Comisión recomienda negociar nuevo acuerdo con Cobre Panamá

La Comisión Interminiserial presentó ayer un informe final con 17 recomendaciones para que el presidente de la República, José Raúl Mulino, tome decisiones sobre el proyecto minero Cobre Panamá.

La primera recomendación es autorizar el inicio de negociaciones formales con Cobre Panamá para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita finiquitar los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que permita lograr un cierre ordenado, sin costo para la nación, sin posibilidad de prórroga, poniendo los intereses ambientales, sociales y económicos de la Nación como prioridad, con absoluta transparencia, cumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y buscando el beneficio de todos los panameños.

Las propuestas, fueron elaboradas por los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias (MICI); y Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

Sugirieron “adoptar el modelo de gestión y cierre autofinanciado conforme a los principios y a los criterios de diseño que el documento establece”. Además, plantearon “crear un mecanismo que destine recursos a un plan ambiental, con asignación fija, automática e irrevocable de una parte de los ingresos que el Estado perciba del sitio, operado por el Ministerio de Ambiente”.

Mulino afirmó que “este informe no es una decisión, es un estudio y una recomendación, no propone ninguna fecha de operación porque no es lo que se le pidió. Las recomendaciones que recibo tienen que proponer un cierre ordenado del sitio, conducido con orden, financiado por el propio sitio y verificable, paso a paso, aunque tome décadas”.

Asimismo, manifestó que “no voy a repetir el error de decidir en cuatro días”, y aseguró que cuando tenga una determinación será él quien la comunique al país.