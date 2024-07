Compensación de arroz

Los productores de arroz solicitaron al ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, que extienda el pago de la compensación del arroz (B./16.00) hasta abril de 2025, que es cuando culmina el ciclo agrícola 2024-2025 y no hasta diciembre de este año, como se plantea en una reciente resolución.

El ministro dijo que la petición será evaluada por las entidades correspondientes. Los arroceros no están de acuerdo con la reducción de la compensación que reciben por quintal de arroz, de B/. 16.00 a B/. 7.50, ya que la proyección de la producción, costos, insumos y demás se hizo bajo la condición actual de B/. 16.00 de compensación y las reglas del juego no pueden cambiar a medio camino, ya que afectará sus ganancias y rendimiento.

Gabriel Araúz, presidente de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), ha explicado que el quintal de arroz de primera tiene un costo de B/. 33.00, pero como está en control de precios, los molinos solo pagan B/. 17.00 por este, por lo que el gobierno compensa B/. 16.00 (inicialmente esta compensación era de B/. 7.50, pero con el pasar de los años y debido al aumento de costos de producción y otros factores, se elevó a B/.16.00).

“Una compensación de casi del 50% para poder que la actividad se mantenga pero en ese caso quien causó esta situación fue la regulación”, dijo.

Vidal Aguilera, de la Asociación de Productores de Arroz de Veraguas (APAVE), indicó que “toda la producción que se está cosechan y se va a cosechar se tiene que vender al precio que ya está establecido. Aspiramos a que se pague los B/. 33.00 de lo contrario, porque de lo contrario los números no dan”. Aguilera señaló que es urgente revisar si el arroz de primera debe seguir en el control de precios, porque la medida no está cumpliendo con su fin, ya que el consumidor no encuentra este arroz en los anaqueles”.