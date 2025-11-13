Comunidades de Colón y Coclé afectadas tras dos años de cierre de la actividad

ML | Empresarios de Coclé y Colón manifestaron su preocupación por las afectaciones económicas y sociales causadas tras dos años de cierre de la actividad minera. Explicaron ha aumentado el desempleo, muchos negocios han cerrado y se ha paralizado la construcción de proyectos.

María Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, señaló que “el cierre de la mina ha afectado a la provincia, generando desempleo y golpeando a los proveedores que ofrecían servicios a la empresa”. Agregó que es necesario “informarse más sobre lo que representa la actividad minera, para tener un verdadero balance entre lo positivo y lo negativo, y aplicar los correctivos necesarios”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Penonomé, Mussa Kawar, recordó que Coclé siempre ha sido una provincia pujante, y que con la llegada del proyecto minero “vivió una bonanza sin precedentes”. Sin embargo, reconoció que “tras la pausa de operaciones, la actividad económica se contrajo”.

Añadió que “la reapertura sería un impulso que podría consolidar la recuperación y generaría empleos, lo cual sería muy positivo para la provincia”.