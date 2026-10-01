Créditos de auto superan los $2,425 millones en la banca

ML | En agosto de 2026, el saldo total de los créditos de auto en entidades bancarias superó los $2,425 millones, distribuidos en 171,204 obligaciones, con un saldo promedio de $14,170 por obligación, según datos de la APC Experian.

Las cifras reflejan el dinamismo del sector y se convierten en un insumo clave para la toma de decisiones estratégicas que impulsan el crecimiento económico del país.

Los préstamos de auto tramitados a través de instituciones no bancarias, como Financieras, muestran un saldo de $191 millones y 15,221 obligaciones reportadas, para un saldo promedio de $12,573 por obligación. Por su parte, las Cooperativas muestran un saldo de $45 millones, distribuido en 2,735 obligaciones, para un saldo promedio de $16,522 por obligación, informó la APC Experian.

En los dos últimos años, el 62% de los créditos aprobados por las entidades bancarias para autos se encuentran en el rango de $15,000 a $25,000. Este segmento incluye vehículos sedanes y SUV compactos, entre otros modelos que ofrecen un equilibrio entre precio, equipamiento, tecnología y eficiencia.

Un 20% de los créditos se destinaron a automóviles de más de $25,000, donde se ubican SUV y pickups, además de otros vehículos de mayor tamaño.

Finalmente, un 18% de los créditos fueron para autos de menos de $15,000, típicamente vehículos económicos, preferidos por quienes buscan opciones de movilidad accesibles y eficientes.

En este sentido, en el último año, el sector bancario entregó 27,410 créditos en el rango de $15,001 a $25,000; 8,654 créditos para autos de $25,001 en adelante; y 7,744 préstamos para vehículos con un valor inferior a $15,000. Estas cifras confirman la concentración del financiamiento bancario en el rango medio del mercado.