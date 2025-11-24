Créditos nuevos alcanzaron los $19,786 millones

De enero a septiembre de este año, los bancos desembolsaron 19,786 millones de dólares en préstamos nuevos, un crecimiento del 5%, si se compara con los $18,875 millones otorgados el año anterior, según datos de la Superintendencia de Bancos Panamá (SBP).

Desglosando la cartera del Sistema Bancario Nacional (SBN), se observa que la banca privada ha tenido un comportamiento muy positivo, con un crecimiento de 14%, o $2,104 millones, lo que demuestra un buen desempeño en la banca privada, mientras que la banca oficial mantiene una reducción en sus desembolsos, producto de una caída en las líneas de créditos otorgadas al gobierno, como también los créditos financieros otorgados a otras entidades bancarios. (Préstamos de corto plazo).

La cartera destinada al sector comercio, es la que ha mantenido la mayor proporción dentro del crecimiento del total desembolsado en el sector doméstico ($9,386 millones). Seguido de la cartera de consumo personal ($2,294 millones) e industrias ($1,955 millones). En el sector construcción se desembolsaron $1,371 millones y en hipotecas $1,278 millones, una reducción del 14%.

Carlos Berguido, presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), explicó que esta baja obedece “a los problemas en el mercado hipotecario”, por cambios y actualizaciones a la ley de interés preferencial.