Debate del Presupuesto 2027 iniciará el lunes tras convocatoria de la presidenta de la Asamblea

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, informó a la ciudadanía, a los diputados y a los medios de comunicación que este jueves 22 de octubre el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante la Comisión de Presupuesto la propuesta modificada del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, según se detalló en un comunicado oficial del Órgano Legislativo.

En este sentido, se convocó a todos los miembros de dicha comisión para el próximo lunes 26 de octubre, a las 9:00 a. m., con el propósito de iniciar la discusión en primer debate del Proyecto de Ley N.° 644, mediante el cual se dicta el Presupuesto General del Estado de Panamá para el periodo fiscal 2027, fijado en un monto global de B/. 35,111,749,929.00.

Consciente de la relevancia que reviste la gestión adecuada de los recursos públicos, la Asamblea Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los fondos estatales en beneficio de toda la ciudadanía.