“Debemos fomentar

Fomentar una cultura emprendedora es importante para impulsar el desarrollo económico de Panamá, así lo indicó Moisés Cohen, abogado, banquero y presidente de la Fundación Emprendamos.

Para Cohen es fundamental que los jóvenes salgan de los colegios con “una mentalidad emprendedora”, ya que el problema es que se educa en temas muy específicos pero no se enseña a hacer un negocio de eso que estudiaron, por lo que propone enseñar emprendimiento en colegios, universidades e institutos técnicos.

El líder de la fundación dijo que “tenemos que mejorarla educación y la forma de pensar del panameño”.

Cohen destacó que Panamá tiene oportunidades en los sectores tecnológico, turístico, agroindustria y logística, y que aunque hoy abundan emprendimientos de comida, restaurantes y comercio al por menor, el país necesita más proyectos con base tecnológica porque es un nicho de oportunidades.

El presidente de la fundación indicó que más del 80% de las empresas en Panamá son mipymes y familiares, creadas por emprendedores, y que se concentran en comida, comercio al por menor y prestación de servicios como contabilidad, abogacía y oficios técnicos, siendo los grandes generadores de empleo.

En materia de financiamiento planteó crear un fondo de fomento al emprendimiento con garantías del Estado, ya que los bancos no prestan a ideas que empiezan de cero por el alto riesgo, y se necesitan garantías estatales para que los bancos puedan apoyar a quienes inician.

El presidente de la fundación indicó que más del 80% de las empresas en Panamá son Mipymes y familiares, creadas por emprendedores, y que se concentran en comida, comercio al por menor y prestación de servicios como contabilidad, abogacía y oficios técnicos, siendo los grandes generadores de empleo.