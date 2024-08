Dilema arrocero

Los productores señalaron que la calidad y disponibilidad del arroz en el mercado depende de los molineros. “Cuando levantan la regulación de precio y quitan la compensación al productor, ¿va aparecer el arroz de primera a 0.40 centavos?, no. El arroz de primera va a aparecer, pero sepa a qué precio. Tampoco se garantiza que los molinos nos van a pagar el precio que nosotros necesitamos, a lo mínimo que puede ser 33 dólares”, dijo Araúz.

Gabriel Araúz, presidente de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), explicó que “van a producir un caos en el sector arrocero y un endeudamiento enorme. No es solamente perjudicial para el productor, sino el consumidor”.

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) afirmó que ellos no participan en la fijación de precios de la materia prima (arroz con humedad e impurezas).

“Si el estado tomó la decisión de tener un control de precio a 0.40 centavos, también debió garantizar la materia prima para que ese precio de control de precio se diera”, manifestó Raúl Palacios, del molino Hermanos Palacios y vicepresidente de Analmo.

Aseguró que “la industria ha hecho sacrificios enormes. Fue la industria que suplió el arroz de primera al IMA. Hay industria que ni siquiera han cobrado”.

Rodrigo Cardenal, miembro de la junta directiva de Analmo, dijo que “Analmo no fija un precio, cada molino le compra a los productores, pero hay productores cerca, pequeños, grandes, otros más eficientes, esa negociación es entre el molino y su proveedor. Nosotros no fijamos un precio país, eso nunca se ha hecho. No nos corresponde”.

Añadió que “nosotros no ofrecemos menos que la regulación ($17.00), a medida que empezaron a subir esos $17.00 se volvió inviable que haya arroz de primera. No hay adentro del país y fuera, materia prima que permita poner un arroz después del comercio en el estante a 0.40 centavos”. Analmo aplaudió la decisión de eliminar el control de precio del arroz.

En Panamá hay 84 molinos y piladoras que producen 306,068 toneladas de arroz blanco anualmente.