Dueños de bares y restaurantes piden levantar Ley Seca el 2 de noviembre

Dueños de bares y restaurante solicitaron se les permita dispensar bebidas alcohólicas durante el 2 de noviembre, día en que se conmemora el día de los difuntos en Panamá, al igual que se autoriza en las instalaciones de los hoteles.

“¿Cómo le dices a un turista que el dos (de noviembre), que es día de los difuntos, que en un restaurante no puede tomarse una cerveza o una copa de vino, pero en el hotel sí? ¿Cuál es la diferencia del restaurante del hotel al restaurante de la calle?, ninguna. Empecemos abrirnos un poco más de mente y dejar estas cosas que, como digo, no es la iglesia, porque no hemos visto en ningún momento que el Arzobispo diga que ese día no se puede vender licor, solo los municipios. Entonces empecemos por allí”, expresó Domingo de Obaldía, de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá.

En este sentido, el empresario Atsuo Gutiérrez Marengo, conocido como Dj Tom Sawyer, también se pronunció en redes sociales.

“Dos de Noviembre, día de los Difuntos en Panamá. Año tras año las alcaldías tienen que pronunciarse acerca de una ley seca, pero adivinen qué, esta ley seca excluye a los hoteles, pero si a los restaurantes, discotecas y bares que no pueden vender licor. Solamente los hoteles a sus huéspedes pueden vender, eso no tiene sentido. Igualdad para todos es lo que estamos pidiendo, o todos vendemos o nadie vende,”, expresó el dueño de locales de esparcimiento.

La ley seca en Panamá es una medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante todo el día, es decir, desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. Las Alcaldías son las encargadas de emitir el Decreto cada 2 de noviembre, en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, que además establece el cierre de bares, cantinas, bodegas, salas de fiesta y cualquier establecimiento donde se expenda alcohol. La venta de bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas y otros puntos de expendio dentro del distrito.

De igual forma prohíbe el uso de equipos de sonido, la realización de actividades bailables y cualquier emisión de ruido que altere la tranquilidad del día.

Las multas por el incumplimiento de esta norma van desde B/.100 hasta B/.1,000.