El empleo crece más de lo esperado en EEUU y el desempleo cae al 4,1%

Estados Unidos creó 165.000 puestos de trabajo en octubre, superando con creces las expectativas de los analistas, mientras que el desempleo cayó al 4,1%, según datos del gobierno publicados este viernes.

La relativa estabilidad del mercado laboral ha permitido a la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene el doble mandato de mantener la inflación en el objetivo a largo plazo del 2% y buscar el pleno empleo, dar prioridad al control de los precios.

Estos datos de empleo de octubre dan alas a los miembros de la Fed para aumentar las tasas de interés, una medida que iría en contra de los deseos del presidente Donald Trump, quien ha pedido en repetidas ocasiones la reducción de tasas.

Los analistas esperaban la creación de 65.000 nuevos puestos de trabajo y que la tasa de desempleo se mantuviera en el 4,2 %, según el consenso reunido por Briefing.com.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) también revisó al alza la creación de empleo de agosto y septiembre en 84.000 puestos de trabajo más, indicó el departamento en un comunicado.

“Se trata de un informe sólido y una señal clara del impulso que está cobrando el mercado laboral”, afirmó Ger Doyle, presidente regional para Norteamérica de la empresa de selección de personal ManpowerGroup.

“Es evidente que la demanda está repuntando en algunos sectores de la economía, pero tenemos que ver cómo se extiende a más sectores y crea más oportunidades para los trabajadores antes de poder hablar de una recuperación más generalizada del empleo”, añadió.

Los datos se dan a conocer pocos días después de las elecciones de mitad de legislatura, en las que el coste de la vida tuvo un gran peso entre los votantes.

El aumento registrado en octubre superó con creces el incremento medio mensual de 48 000 puestos de trabajo de los últimos 12 meses según la BLS.

Los servicios profesionales y empresariales lideraron la creación de empleo, con 70.000 puestos de trabajo.

El sector sanitario creó 42.000 puestos de trabajo, por encima de su aumento medio mensual de 31.000 registrado durante el último año.

Este sector ha sido un pilar del mercado laboral de Estados Unidos durante los últimos 12 meses, ya que el envejecimiento de la población requiere más cuidados tanto en los hospitales como en el ámbito doméstico.

Los ingresos medios por hora de todos los empleados aumentaron un 3,1% en los últimos 12 meses, aunque los salarios siguen sin poder empatar a la inflación.