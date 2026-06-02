El Metro de Panamá evalúa nueva hoja de ruta para construcción del teleférico

ml | El Metro de Panamá evaluará la hoja de ruta más conveniente para la construcción del Teleférico en San Miguelito, así lo confirmaron tras declararse desierta la licitación del proyecto al no recibir propuestas por parte de las dos empresas precalificadas. El Metro detalló que el Consorcio Teleférico SPE y el Consorcio Teleférico San Miguelito -TSM “no se presentaron” en el proceso de recepción de propuestas. Explicaron que “no ha sido posible la bancarización del proyecto”, bajo el modelo de concesión. Aseguraron que harán una revisión integral de las condiciones el proyecto especialmente en sus componentes financieros.