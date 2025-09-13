El Mitradel investiga presunto caso de explotación laboral contra joven de la comarca

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), informó que investiga “la situación que ha afectado a una joven proveniente de la comarca, quien fue presuntamente víctima de explotación laboral y abandono”.

En un comunicado explicaron que desde el momento en que se conoció la situación, el Mitradel en el marco de sus funciones y competencias institucionales de manera articulada ha iniciado los procesos de verificación laboral y seguimiento que protegen a trabajadores en situación de vulnerabilidad.

La Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, ha dispuesto una investigación inmediata para garantizar el respeto a los derechos laborales de la joven afectada, asegurando que la entidad continuará trabajando con firmeza para que casos como este se resuelvan de manera efectiva y justa.

El Mitradel de la mano con otras entidades seguirá mediante inspecciones laborales reforzando los mecanismos de denuncia para prevenir estos hechos, promoviendo entornos laborales seguros y respetuosos para todos los ciudadanos.