El Papa confronta la “economía de Dios que no mata, ni aplasta” con la actual de “algoritmos e intereses implacables”

El Papa Francisco ha confrontado en las meditaciones escritas para el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma la “economía de Dios que no descarta ni aplasta” con las “economías actuales de algoritmos e intereses implacables”.

El Pontífice ha delegado en el cardenal Baldo Reina su presencia en el Vía Crucis tras su visita a la cárcel Regina Coeli de Roma en Jueves Santo, donde mantuvo un encuentro con 70 reclusos.

En sus meditaciones, el Papa habla de una economía “deshumana en la que noventa y nueve valen más que uno”. “Hemos construido un mundo que funciona de ese modo; un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables”, ha escrito el Pontífice en sus reflexiones.

Frente a ello, Francisco habla de la “economía de Dios que no mata, no descarta, no aplasta; es humilde, fiel a la tierra”. “Tu camino, Jesús, es el camino de las Bienaventuranzas: no destruye, sino que cultiva, repara, protege”, continúa el Papa en sus reflexiones.

En la introducción a las 14 Estaciones del Vía Crucis, Francisco escribe que en los pasos de Jesús camino del Gólgota “está el éxodo hacia una nueva tierra”, porque Cristo “vino a cambiar el mundo”, y por eso se debe “cambiar de dirección, ver la bondad de sus pasos”.

Y, en los distintos personajes del Vía Crucis, Francisco ha identificado experiencias “que todo hombre puede vivir”. “Como la de Simón de Cirene que al volver del campo se detiene para ayudar a Jesús a llevar la cruz”. Y, ha añadido “en la realidad de hoy necesitamos a alguien que a veces nos detenga, y ponga sobre nuestros hombros algún trozo de realidad que simplemente hay cargar”. Para Francisco “si se trabaja sin Dios uno se dispersa”.