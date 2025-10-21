Empresa panameña impulsa cultivo de algas para exportar

La empresa Algas Panameñas S.A. opera en Panamá con una inversión inicial de $3.2 millones, enfocada en el cultivo de algas para exportación, según datos de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (Propanama).

La compañía generará inicialmente 30 empleos directos, 300 plazas en el mediano plazo y con proyecciones de crecimiento que podrían alcanzar los 3,000 empleos directos en un futuro próximo.

Para llevar a cabo su proyecto, Algas Panameñas S.A. ha obtenido concesiones por 10,209 hectáreas en la Laguna de Chiriquí Grande y cuenta con 20 hectáreas en Miramar destinadas al procesamiento y transformación de las algas.

La empresa cultivará algas verdes, rojas y marrones, que serán destinadas a sectores estratégicos como la alimentación, cosmética, agricultura y biocombustibles a nivel internacional.

Propanama ha explicado que la compañía ha obtenido permisos para operar y desarrollar el cultivo de algas en una superficie de 8,441 hectáreas y 5,336.93 metros cuadrados, ubicada en la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Bocas del Toro, según Resolución ADM/ARAP No.096 de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá.