Empresarios proponen la construcción de un gasoducto en la provincia de Chiriquí

La construcción de un gasoducto para transportar gas natural o gas licuado de petróleo en la provincia de Chiriquí, es la propuesta que hacen empresarios de la provincia.

Según líderes de gremios, esta infraestructura generaría empleos, dinamizaría la economía de la región occidental y la convertiría en un eje estratégico del desarrollo energético nacional. Además, consideran que es más viable la construcción del gasoducto en Chiriquí al compararlo con la estructura que pretende ejecutar el Canal de Panamá.

Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), manifestó que “en la provincia ya existe infraestructura portuaria para atender los temas de oleoducto, por lo que solo serían necesarias adecuaciones para recibir y transportar gas”.

Rodríguez agregó, que “esto evitaría construir una infraestructura nueva, generando ahorros millonarios, y permitiría además instalar zonas para procesar el gas y convertirlo en electricidad”.

En tanto, Nixa Ríos, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Capítulo de Chiriquí, indicó que “el gasoducto podría desarrollarse en la provincia y no en el área metropolitana, aprovechando la servidumbre existente por donde pasa el oleoducto”. Añadió que “esta alternativa impulsaría la actividad económica y generaría empleo en comunidades afectadas por la desaceleración, como Puerto Armuelles y el área de Almirante, en Bocas del Toro”.

Por su parte, Alberto Nasta, miembro de APEDE, Capítulo de Chiriquí, señaló que “nuestra propuesta busca potenciar a la provincia como un hub de energía y generar empleo”. Agregó, “el gasoducto proyectado en la Riviera del Canal de Panamá representa un alto riesgo, mientras que en la región occidental existe un eje transístmico que constituye una alternativa factible por su estructura”.

Nasta explicó que, “la provincia tiene el potencial para desarrollar el proyecto, ya que cuenta con la servidumbre existente, el conocimiento técnico para operarlo y un modelo probado, como el de PTP, con más de 40 años de experiencia”. Subrayó que “la región está dispuesta a crecer no solo a nivel agro y logístico, sino también en el ámbito energético”.