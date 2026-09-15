ENA y ENA Norte suscribirán fideicomiso con BID Invest por hasta $196 millones

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 116-26, mediante la cual autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) y a su filial ENA Norte, S.A. a suscribir un contrato de fideicomiso deudor, de garantía y administración para gestionar un financiamiento de hasta $196 millones y refinanciar el saldo remanente de los bonos del Fideicomiso ENA Norte con la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest).

La disposición oficial detalla que el financiamiento se estructurará a través de dos préstamos: uno por $96 millones y otro por $100 millones. La Junta de Accionistas de ambas empresas había aprobado previamente realizar las gestiones necesarias para cancelar la emisión de bonos vigente, seleccionando a BID Invest como la entidad financiera encargada de estructurar y otorgar el crédito.

La operación se fundamenta en que, conforme a los términos de la emisión bursátil actual, tanto ENA como ENA Norte mantienen restricciones para asumir endeudamiento adicional mientras permanezcan en circulación los títulos actuales. Por ello, el nuevo esquema contempla un primer desembolso destinado exclusivamente a cancelar el saldo pendiente de dichas obligaciones, originadas tras la adquisición de la concesión del Corredor Norte.

Con esta reestructuración financiera, ambas empresas optimizarán su capacidad crediticia para abordar futuros proyectos de inversión y ejecutar obras de rehabilitación, extensiones o ampliaciones en la red vial del Corredor Norte.