Entregan 179 apartamentos de Ciudad Esperanza en Arraiján

Más de 700 personas recibieron este viernes, 3 de octubre, las llaves de 179 apartamentos, correspondientes a la séptima fase del proyecto habitacional Ciudad Esperanza, ubicado en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

“Permítanme transmitirles el más fraternal de los saludos, en nombre del Excelentísimo Señor, José Raúl Mulino, presidente de la República, y decirles que, de todas sus preocupaciones, la de mayor trascendencia es cumplir compromisos sociales que pongan atrás las palabras y pongan al frente los hechos”, expresó ante la comunidad la viceministra de la Presidencia, Virna Luque.

“Son muchas las obras abandonadas por otros gobiernos, y nuestra tarea es concluirlas, no dejarlas a medio palo, porque cada vez que una obra queda inconclusa, el país pierde económicamente; los ciudadanos se frustran y se desvanecen las esperanzas de los panameños”, recalcó.

La entrega comprende las cinco últimas torres de un total de nueve que componen esta fase. Ciudad Esperanza está integrada por 64 torres de 2,130 apartamentos, para beneficiar a más de 10,600 panameños. Su costo total es de B/.156.4 millones.

Se detalló que las últimas cinco torres entregadas cuentan con apartamentos de dos y tres recámaras, e incluyen unidades con adaptaciones para personas con discapacidad y movilidad reducida.

El complejo dispone de edificios institucionales para una subestación de policía, oficinas del Miviot, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Banco Hipotecario Nacional (BHN), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y edificios para locales comerciales.

Tienen amenidades para los residentes, como áreas deportivas, seis canchas de fútbol e igual cantidad para baloncesto; espacios recreativos, cuatro parques vecinales y cuatro infantiles.

Además, dos tanques de reserva de agua de 200 mil galones cada uno y una planta de tratamiento abastecen a los residentes.

El titular del Miviot, Jaime Jované, explicó que los apartamentos, que en el mercado costarían hasta 100 mil balboas, están siendo adquiridos por los beneficiarios por precios entre 15 mil y 19 mil balboas, gracias al apoyo del Gobierno Nacional.

“El gobierno de José Raúl Mulino no vino a llenar de frustraciones a nadie, vino a construir; no vino a hacer debates ni taquilla buscando ‘likes’ ni aplausos. Vino a hacer, vino a hablar con actos como el que realizamos esta mañana para cumplirle a los panameños, para cumplirle a ustedes”, enfatizó Luque.

En el acto participaron el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez; el gerente del BHN, Alberto Ortega; la gobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino; diputados, alcaldes y representantes.

La viceministra y las autoridades recorrieron el sitio de las nuevas torres y acompañaron a la señora Marisela James de Jaén, junto a seis de sus nueve hijos, a abrir la puerta de su nuevo apartamento en la torre 52.