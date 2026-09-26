España y Corea del Sur firman un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en economía social

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado en Nueva York con el ministro de Interior y Seguridad de la República de Corea del Sur, Yun Hojung, un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en economía social y solidaria.

La firma de este Memorando de Entendimiento (MoU) es “un paso de importancia” para dotar de continuidad, contenido y cauces institucionales a la relación bilateral en esta materia, según ha informado el Ministerio.

El mismo, señala en un comunicado, recoge la voluntad de ofrecer la experiencia española y explorar asistencias técnicas e intercambios que acompañen la aplicación de nuevos marcos normativos y políticas públicas, instrumentos de financiación, contratación pública responsable, sistemas estadísticos y mecanismos de apoyo a las entidades de la economía social y solidaria.

Además, el acuerdo refuerza el apoyo en un ámbito económico “estratégico” para el Departamento liderado por Yolanda Díaz y su firma establece un marco de colaboración entre ambos países, con el objetivo de fomentar “un ecosistema de economía social y solidaria basado en la cooperación mutua y la solidaridad”, así como de contribuir conjuntamente a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de sus respectivas sociedades.

La firma tiene lugar en el marco de la primera reunión bilateral entre España y Corea del Sur dedicada específicamente a la economía social y solidaria y se produce semanas después de que la Asamblea Nacional coreana aprobara la Ley Marco de Economía Social y Solidaria, que supone la primera legislación integral de estas características en Asia y el Pacífico.

Durante el encuentro, Díaz ha mostrado interés en conocer las primeras medidas de aplicación de la nueva Ley Marco coreana y promover “un intercambio continuado de experiencias” que permita identificar ámbitos de aprendizaje mutuo.

Por otra parte, en el acto ‘Impulsando la Economía Social y Solidaria’, celebrado igualmente este viernes en Nueva York, Yolanda Díaz ha defendido el modelo de la Economía Social y Solidaria (ESS) y su “papel clave” en el actual sistema multilateral, así como la necesidad de seguir promoviendo el modelo en el escenario global.

“Si hay algo en lo que no podemos recortar ahora es justamente en ESS. Necesitamos reducir la informalidad, democratizar la economía y distribuir la riqueza e incorporar a las mujeres en condiciones de igualdad. Y todo esto, junto a los jóvenes, todo eso significa la Economía Social y Solidaria”, ha enfatizado.

En ese sentido, ha expresado su desacuerdo con el plan de recortes en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para afrontar la crisis financiera y de liquidez que atraviesa: “No compartimos el recorte que se está haciendo en la OIT en cooperación internacional, que se ha reducido ya un 50%, así como tampoco la práctica reducción del departamento de Economía Social en la estructura del organismo”.

Finalmente, en el evento se ha presentado y debatido el reciente informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Resolución 79/213, que aborda el potencial de la ESS como modelo económico alternativo para el desarrollo sostenible actual y futuro.