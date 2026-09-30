Economía

Finaliza la sustentación de Vistas Presupuestarias 2027 con la participación de 96 entidades

Finaliza la sustentación de Vistas Presupuestarias 2027 con la participación de 96 entidades
Redacción Web
30 de septiembre de 2026

Con la comparecencia de la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Lotería Nacional de Beneficencia, culminó el período de vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027. Durante esta etapa, 96 instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros acudieron a la Comisión de Presupuesto para sustentar las cifras recomendadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, informó el departamento de prensa de la Asamblea Nacional.

A la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP) se le asignó un monto recomendado de B/. 9.0 millones, asignando B/. 4.0 millones a funcionamiento y B/. 5.0 millones a inversión. Su administradora, Sonia de Luzcando, detalló que estos fondos se destinarán a la adquisición de libretas de pasaporte electrónico, al desarrollo de módulos de integración y administración, y al equipamiento tecnológico para la captura de datos biométricos.

Por su parte, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se le recomendaron B/. 207.8 millones, cifra que contempla B/. 86.0 millones en ingresos propios, B/. 74.0 millones para funcionamiento, B/. 12.0 millones para inversión y B/. 121.8 millones en transferencias del Gobierno Central. Su administrador, Nicolás Brea, indicó que el rubro de inversión afinazará el programa de fortalecimiento institucional.

En tanto, a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) se le recomendaron B/. 213.5 millones, distribuidos en B/. 211.4 millones para funcionamiento y B/. 2.1 millones para inversión. Su directora general, Isidora Carbonell Olmos, señaló que la partida de inversión financiará obras de infraestructura, adecuaciones y la adquisición de maquinaria y equipos.

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