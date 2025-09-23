Foro Económico Mundial reconoce liderazgo del presidente Mulino

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), reconoció el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, así como la estabilidad económica de Panamá como destino seguro de inversión.

Por ello, el mandatario panameño fue invitado a participar de la próxima reunión anual del WEF que se realizará en enero 2026 en Davos, Suiza, como ya es tradición.

Conforme al reporte oficial, la carta de invitación fue entregada hoy por Marisol Argueta, responsable de América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del WEF.

En la misiva Peter Brabeck-Letmathe, presidente interino del Consejo de Administración del WEF y Borge Brende, presidente de WEF, desatacaron la importancia de importancia de la participación de Panamá y Mulino.

La reunión anual del WEF que se celebrará del 19 al 23 de enero en Davos-Klosters, Suiza, tendrá como tema central el entorno geoeconómico y geopolítico en constante cambio, en el que líderes empresariales y gubernamentales deberán afrontar nuevas incertidumbres y forjar enfoques innovadores para impulsar prioridades compartidas.

Brabeck-Letmathe y Brende también destacaron el liderazgo que ha tenido el Presidente Mulino en la promoción de la seguridad económica, la estabilidad institucional y la sostenibilidad los posiciona como un importante contribuyente a la resiliencia global y la integración regional.

“Este es el momento de Panamá”, manifestó Mulino durante esta reunión donde destacó el importante plan de inversión que tiene el Gobierno para los próximos años.