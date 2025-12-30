Futuro de la mina se definiría en el primer trimestre de 2026

Empresarios se mantienen a la expectativa de las decisiones que se tomarán respecto al futuro de la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón. Actualmente, en el sitio se avanza con el Plan de Conservación y Gestión Ambiental y se trabaja en la Auditoría Integral que se encuentra a cargo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El Ejecutivo ha mencionado que para el primer trimestre del año se darán a conocer algunos anuncios importantes sobre el tema. El gobierno reconoce que la mina es un activo importante para la generación de empleos y beneficia a diversas actividades económicas.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, indicó ayer que, “junto con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó una auditoría integral que está a cargo del Ministerio de Ambiente”. Explicó, que “ellos nos están informando oportunamente sobre los resultados y, a partir de estos, se trabajará durante el 2026”.

Moltó adelantó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, también abordará el tema en su discurso anual del 2 de enero.

En tanto, Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), señaló que “como gremio, vemos de forma positiva el año 2026, ya que durante este período se ha avanzado en temas como la aprobación del plan de preservación y la auditoría integral, de la cual a principios de diciembre se entregó el primer informe, en el cual se arrojó que no hubo contaminación”. Gutiérrez añadió que “esto nos brinda mayor tranquilidad técnica y legal, en el sentido de que el gobierno está tomando decisiones para avanzar y poder comenzar a definir los próximos pasos”.

Detalló que “por el momento, como gremio, seguimos realizando labores de docencia, informando y llevando a la población en general información verificable, para que conozca la importancia del sector en la economía”.

El director ejecutivo de CAMIPA, Zorel Morales, comentó que “hay que buscar la forma de reabrir la mina, ya hay una manera de hacerlo (establecido en la Constitución)... que el Estado puede dar derechos sobre el suelo y ese artículo de la Constitución no ha sido eliminado. Está allí, lo que hace que haya herramientas para que el Estado pueda tomar una decisión dentro de la ley lo antes posible”.