Gastronomía y cultura, la oferta turística para visitantes de Premios Juventud 2025

El sector turismo de Panamá prepara su oferta para recibir a más de 3,000 visitantes que estarán en el país para participar de los Premios Juventud 2025, que se realizará el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali). Representantes del sector explicaron que la gastronomía, presentaciones culturales y visitas a sitios históricos, estarán entre los paquetes que ofrecerán a los turistas.

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) detalló que “la realización de Premios Juventud en Panamá permitirá mostrar al mundo el patrimonio cultural, la biodiversidad y la autenticidad de nuestro país. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en colaboración con las asociaciones hoteleras, ha trabajado intensamente para maximizar el impacto económico y promocional del evento”.

La entidad concluyó que entre la oferta turística se incluirán “experiencias culturales, gastronómicas, históricas y de naturaleza, alineadas con la estrategia de Marca País”.

Luis Martínez, vicepresidente de la Cámara de Turismo, indicó que “es un mes de temporada alta, y definitivamente, el sector hotelero ya está haciendo todos los ajustes”.

Agregó que, “nuestro país siempre está listo para recibir visitantes. Tenemos una cadena de valor, hemos tenido reuniones estratégicas con el Aeropuerto de Tocumen, con los tour operadores y guías turísticos para brindar una excelente atención a todos los visitantes que vengan a Panamá”.

Martínez comentó que “nosotros tenemos una oferta turística que está en el Casco Antiguo de la ciudad. Contamos con gastronomía, cultura desarrollada y la mejor seguridad. Es un centro que ofrece estabilidad”.

Mientras que Aramis Cornejo, miembro de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), señaló que “estamos entusiasmados con este tipo de actividades que ayudan a explotar el turismo”. Añadió que “más de 3,000 personas van a participar de este evento, lo que es positivo para el turismo y dinamizar la economía del sector”.

Gloria de León, administradora de la ATP, dijo que “recibir a Premios Juventud en Panamá es un hito para nuestro país y un impulso invaluable para el turismo. Celebramos esta gran oportunidad porque significa exposición global de nuestros paisajes, cultura, gastronomía y hospitalidad”.