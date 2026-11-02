Gobierno contrata a la firma Hogan Lovells Cadwalader para la defensa de Panamá en arbitraje internacional

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de resolución 146-26, que autoriza un procedimiento excepcional de contratación entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la firma legal Hogan Lovells Cadwalader US LLP, para que actúe como apoderada legal externa en la representación de la República de Panamá dentro del arbitraje internacional de inversión interpuesto por CK Hutchison Holdings Limited, quien a través de su filial Panama Ports Company - PPC operaba y administraba los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico) desde 1997.

Para garantizar una defensa sólida de los intereses del Estado, el MEF seleccionó a dicha firma mediante un contrato por un monto total de US$ 3,887,350.00.

El proceso se rige por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, “Reglamento CNUDMI, versión 2021”.

La resolución detalla que el Gobierno Nacional conoció de las pretensiones de la demandante, representada por las firmas Paul Hastings LLP (Washington, D.C.) y Morgan & Morgan Legal (Ciudad de Panamá), a través de la notificación de la solicitud de arbitraje remitida por CK Hutchison Holdings Limited el 19 de agosto de 2026.