Gobierno establece lineamientos “no negociables” para el futuro de la mina

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, enumeró los tres principios que consideran “no negociables” para tomar cualquier decisión sobre la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Primero, soberanía absoluta. “Todo estará bajo control del Estado. Ni un galón de agua ni un metro de tierra se moverá sin fiscalización”, dijo Moltó.

Segundo, que no lo pague el pueblo. Añadió que “los costos no saldrán de los impuestos ni afectarán escuelas, hospitales u obras” y tercero, defender la economía. “Debemos proteger la credibilidad ante inversionistas y dar seguridad jurídica al mundo”, concluyó el ministro.