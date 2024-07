El ministro de Economía y Finanzas (MEF) Felipe Chapman, anunció que el gobierno prepara un plan de contención del gasto. Chapman ha mencionado que “no es prudente ni sostenible para el crecimiento económico a largo plazo que el Estado gaste irresponsablemente”.

Aunque el ministro no ahondó en mayores detalles, economistas recomendaron que los ahorros se produzcan, en los primeros meses del año, en viáticos, mobiliario o insumos de lujo, planillas y subsidios.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, indicó que la contención es importante porque “los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto tan exagerado que tenemos en el sector gubernamental”. Dijo que hay que eliminar la utilización de celulares, viajes improductivos, reuniones que no llegan a ningún tipo de beneficio, planillas abultadas, revisar y eliminar subsidios. De lo contrario continuará el déficit.

El economista Luis Morán señaló que “es importante la contención , porque es el instrumento fiscal, para poder cuidar los recursos , que se inviertan adecuadamente y no seguir haciendo una mala gestión presupuestaria”. Añadió que se debe aplicar de manera adecuada, rubro por rubro, reduciendo gastos innecesarios. Se debe priorizar en inversiones nacionales y en programas y proyectos con alta rentabilidad social. Debemos reducir el gasto en planillas, subsidios innecesarios, equipos, mobiliarios e insumos de lujo, que no ameritan ni son necesarios en la administración pública”.

Para el economista Raúl Moreira “es usual que cuando un nuevo gobierno se encarga de la administración gubernamental, implemente programas que contengan el gasto. Esta política de contención no se debiera aplicar en áreas como salud, educación y seguridad pública”.

Raúl Bethancourt, economista, afirmó que “en este momento se tiene que apostar no solamente a la contención del gasto, si no también a la promoción de inversiones”. Explicó que la contención del gasto debe ser equilibrada (para las empresas y el pueblo) y tener en cuenta la inversión, ya que no puede comprometer el desarrollo de proyectos.

El economista Juan Jované expresó que “una contención del gasto significa reducir el gasto publico y este es parte de la demanda efectiva de la economía, es decir si se tienen menos empleados en el sector público se reduce la demanda efectiva con esto se corre el riesgo de reducir el nivel de actividad económica y generar más desempleo, por lo tanto, una austeridad no bien manejada puede generar más problemas económicos. Se debe apostar a mejorar la recaudación de impuestos”.