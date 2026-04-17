Gobierno recalca labor del sector empresarial en la generación de empleo

Durante el acto inaugural de la Capac Expo Vivienda 2026, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, manifestó el apoyo de la administración del presidente José Raúl Mulino al sector privado, que trabaja para generar empleo, desarrollo y prosperidad para las familias panameñas.

“El Gobierno siempre está apoyando este tipo de eventos que son importantes para el país”, expresó Orillac. Asimismo, resaltó el impulso a la economía del país a través de los promotores, “dando empleo y desarrollando la actividad nacional”.

Tras el corte de cinta de la apertura de la vigesimotercera versión de la principal feria inmobiliaria anual que organiza la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), el funcionario recorrió diversos puestos institucionales y privados en la feria, constatando la amplia oferta para cada segmento de la población.

También participaron del acto protocolar los ministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Jaime Jované) y de Obras Públicas (José Luis Andrade). La feria se desarrollará hasta el 19 de abril en el Centro de Convenciones de Amador, con una oferta de más de 300 proyectos habitacionales.