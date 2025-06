Hacienda La Esmeralda conquistó el primer lugar en todas las categorías del Best of Panama 2025

Un hecho sin precedentes, Hacienda La Esmeralda arrasó en la XXIX edición Best of Panama 2025 (BOP), conquistando el primer lugar en todas las categorías, con un Geisha Lavado con 98 puntos, un Geisha Natural con 97 puntos, ambos cultivados en Cañas Verdes y un Laurina de El Velo.

La Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) organizadores del evento destacó que la producción ganadora el originaria de uan finca que comenzó en 2004, cuando la familia Peterson presentó por primera vez lleva un Geisha en la competencia del BOP. La variedad, descubierta en su finca por Price Peterson durante la crisis de la roya en los 90, rompió récords en subasta y puso a Panamá en el mapa mundial del café de ultra especialidad. Hoy, los árboles descendientes de aquella cepa original vuelven a marcar la pauta global.

“21 años después, el Geisha panameño sigue siendo la referencia mundial”, destacó Rachel Peterson, directora de mercadeo, al explicar que “cinco jueces calificaron el Geisha Lavado con la puntuación máxima”.

Con nueve primeros lugares históricos (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017), y múltiples récords de subasta desde 2004, Hacienda La Esmeralda se ha consolidado como sinónimo de excelencia. Hoy, es reconocida como una marca de lujo en mercados internacionales, incluyendo Asia, donde sus cafés se distinguen por etiquetas codificadas por color según calidad.

“Una taza de 100 puntos no solo es sabor: es emoción, historia y conexión humana, cada grano refleja un trabajo en equipo excepcional, de campo a taza”, dijo Alexandra Peterson, tercera generación de la finca.

La subasta electrónica del Best of Panama 2025 se celebrará el 6 de agosto (Panamá) y el 7 de agosto (Asia y Australia). Tras el récord mundial de 2024 —$10,013 por kilogramo—, el mundo vuelve a mirar hacia Hacienda La Esmeralda. No como promesa, sino como leyenda viva del café de especialidad.