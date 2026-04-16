“Hay abastecimiento de arroz hasta octubre, no voy a permitir la importación”, reiteró el presidente Mulino

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves que el país tiene reservas de arroz hasta octubre y reiteró que no permitirá importaciones mientras existan inventarios locales, en defensa de los productores nacionales.

Por su parte, el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo confirmó las cifras tras los inventarios realizados en los molinos del país.

“Se han realizado los inventarios en diversos molinos a nivel nacional, y hay la cantidad expresada, sin embargo, esto depende del consumo diario que exista”, dijo Murillo.